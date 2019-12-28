В Екатеринбурге совершено нападение на члена Общественной наблюдательной комиссии
Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: Страница Дарьи Беляевой в соцсети
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В столице Урала произошло нападение на члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области пятого созыва Дарью Беляеву, пишет Ура.ру со ссылкой на председателя ОНК Владимира Попова.
Сюжеты: Екатеринбург
Он пояснил, что сейчас Дарья не выходит на связь, но, по его данным, на нее было совершено нападение. В полицию девушка пока не обращалась.
На своей странице в соцсети Беляева опубликовала фото, на котором у нее разбит нос. Руководитель местного отделения «Открытой России» Владислав Постников написал на своей странице, что «днем к Беляевой приходил предположительно сотрудник полиции в штатском».
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