В Камышлове произошло вооруженное ограбление автозаправки. Один человек ранен
Сегодня, 09:41ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в Камышлове произошло вооруженное ограбление заправки «Газпромнефти». Нападавшего разыскивает полиция, пишет 66.ру.
Вооруженный мужчина в маске ворвался на заправку, начал требовать у кассира отдать ему выручку из кассы, выстрелил в потолок, а затем ранил охранника. Последний госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Видео: 66.ru
Злоумышленник скрылся на автомобиле Nissan Almera темного цвета. В городе действует план-перехват.
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