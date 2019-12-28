Очевидец Наталья Капитова рассказала TagilCity.ru, что Водитель ГАЗели после этого подъехал к «Монетке» и начал разгружать товар. На замечания девушки ответил, что ничего не видел, а после — уехал.

В Нижнем Тагиле водитель ГАЗели повредил легковое авто и скрылся с места ДТП Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил»

Сделали замечание газелисту, но он просто сказал, что ни чего не видел, разгрузил машину у магазина и уехал,пишет Наталья Капитова.

Также девушка пояснила, что после этого владелец «Лады» так и не объявился. Тогда девушка уехала, а запись с регистратора разместила в социальных сетях.

В Нижнем Тагиле водитель ГАЗели повредил легковое авто и скрылся с места ДТП Видео Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил»

К сожалению, владелец не вышел на сигнализацию, а ждать мне некогда было,добавила Капитова.