В Нижнем Тагиле водитель ГАЗели повредил легковое авто и скрылся с места ДТП
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: Скриншот видео ЧП Нижний Тагил
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27 декабря в Нижнем Тагиле у дома № 10 на улице Орджоникидзе, у грузовой ГАЗели на ходу открылась задняя дверь и задела припаркованную «Ладу». У легковушки разбито зеркало, поцарапаны дверь и крыло.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Очевидец Наталья Капитова рассказала TagilCity.ru, что Водитель ГАЗели после этого подъехал к «Монетке» и начал разгружать товар. На замечания девушки ответил, что ничего не видел, а после — уехал.
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В Нижнем Тагиле водитель ГАЗели повредил легковое авто и скрылся с места ДТП
Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
Сделали замечание газелисту, но он просто сказал, что ни чего не видел, разгрузил машину у магазина и уехал,пишет Наталья Капитова.
Также девушка пояснила, что после этого владелец «Лады» так и не объявился. Тогда девушка уехала, а запись с регистратора разместила в социальных сетях.
В Нижнем Тагиле водитель ГАЗели повредил легковое авто и скрылся с места ДТПВидео
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Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил»
К сожалению, владелец не вышел на сигнализацию, а ждать мне некогда было,добавила Капитова.
В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru оперативный комментарий предоставить не смогли.
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