На Урале дважды оправданный присяжными мужчина получил 11,5 лет колонии

Как удалось доказать следствию, в августе 2017 года мужчина в компании своего знакомого, а также еще нескольких человек, употреблял алкогольные напитки на берегу Ново-Мариинского водохранилища. У мужчины завязался конфликт со своим знакомым. В результате обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом в области шеи. Пострадавший скончался в лесу, куда убежал после полученного ранения.