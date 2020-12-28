На Урале дважды оправданный присяжными мужчина получил 11,5 лет колонии

На Урале дважды оправданный присяжными мужчина получил 11,5 лет колонии

Сегодня, 21:28ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области Ревдинский городской суд вынес приговор местному жителю и назначил ему наказание в виде 11,5 лет колонии строгого режима.

Его признали виновным по статье 105 УК РФ (Убийство) и статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как удалось доказать следствию, в августе 2017 года мужчина в компании своего знакомого, а также еще нескольких человек, употреблял алкогольные напитки на берегу Ново-Мариинского водохранилища. У мужчины завязался конфликт со своим знакомым. В результате обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом в области шеи. Пострадавший скончался в лесу, куда убежал после полученного ранения.

Желая скрыть преступления, житель Ревды убрал свои вещи и вещи убитого в автомобиль потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. Доехав до Первоуральска, он оставил машину на остановке.

Два раза присяжными было принято решение, что доказательств недостаточно для того, чтобы признать мужчину виновным в убийстве, поэтому его осудили за угон и назначили два года ограничения свободы.

Тогда прокуратура составила апелляцию в Свердловский областной суд. Там предыдущее решение отменили и направили дело на новое рассмотрение. В результате присяжные Ревдинского городского суда признали подсудимого виновным не только в угоне, но и в убийстве.

Напомним, 21 декабря Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей: женщины и двух мужчин. Они признаны виновными в причинение тяжкого вреда здоровью из-за пары туфлей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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