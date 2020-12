Главный врач серовского противотуберкулезного диспансера, одного из крупнейших в Свердловской области, погиб в автокатастрофе.

Происшествие случилось утром на трассе под Новой Лялей, пишет Ура.ру со ссылкой на областной минздрав. Детали происшествия не уточнили. Владимир Павлов является обладателем звания "Отличник здравоохранения РФ". Он руководил противотуберкулезным диспансером с 1 марта 1994 года. Учреждение курирует 13 округов, на территории которых проживают 387 тысяч человек.

