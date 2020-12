В Свердловской области из-за снегопада за сутки произошло более 120 ДТП

В Свердловской области, 28 декабря, снегопад послужил причинной более 120 аварий.

В результате в двадцати из них пострадали люди, а три человека погибли. Среди пострадавших двое детей, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Кроме этого, сотрудниками ГИБДД зарегистрировано более 100 ДТП, в которых ущерб причинен только транспортным средствам. Люди в этих ДТП не пострадали,отметили в ГИБДД. С целью помогать водителям, попавшим в затруднительное положение из-за погодных условий, инспекторы круглосуточно патрулируют трассы. Также они регистрируют факты того, что обслуживающие организации ненадлежащим образом выполняют обязанности по уборке снега. Напомним, сегодня ГИБДД призвало тагильчан быть внимательнее на дороге из-за обильных снегопадов. ГИБДД призывает тагильчан быть внимательнее на дороге из-за обильных снегопадов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter