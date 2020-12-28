В Свердловской области из-за снегопада за сутки произошло более 120 ДТП

В Свердловской области из-за снегопада за сутки произошло более 120 ДТП

Сегодня, 22:58ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области, 28 декабря, снегопад послужил причинной более 120 аварий.

В результате в двадцати из них пострадали люди, а три человека погибли. Среди пострадавших двое детей, сообщает Е1 со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Кроме этого, сотрудниками ГИБДД зарегистрировано более 100 ДТП, в которых ущерб причинен только транспортным средствам. Люди в этих ДТП не пострадали,отметили в ГИБДД.

С целью помогать водителям, попавшим в затруднительное положение из-за погодных условий, инспекторы круглосуточно патрулируют трассы. Также они регистрируют факты того, что обслуживающие организации ненадлежащим образом выполняют обязанности по уборке снега.

Напомним, сегодня ГИБДД призвало тагильчан быть внимательнее на дороге из-за обильных снегопадов.

Related news:
Свердловская областьдтпснегопад
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы