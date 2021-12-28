Из-за неисправной печи в деревне под Нижним Тагилом сгорел жилой дом

Как стало известно, огонь появился на чердаке — над квартирой, в которой проживал 56-летний мужчина. После этого пламя захватило перекрытие другой квартиры, где находилась 80-летняя женщина. В инциденте никто не пострадал, а пенсионерку по итогу приютили родственники, сообщает ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО.