Массовое ДТП с семью легковушками произошло на выезде из Екатеринбурга

Массовая авария, в которой пострадали минимум семь легковых автомобилей, случилась 28 декабря на выезде из Екатеринбурга. Все произошло со стороны Уралмаша.

На записи с места событий можно увидеть, что в центре проезжей части, а также на обочине встали сразу несколько машин. У некоторых автомобилей заметны повреждения корпуса, а у других нет бампера. Как объяснили в местной ГИБДД, на одном участке дороги случилось одновременно три ДТП. В первой аварии столкнулись две машины, во второй тоже две, а вот в третьей уже три. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщает Е1. Видео: E1.RU Напомним, 26 декабря стало известно, что два автомобиля попали в ДТП в Нижнем Тагиле. В деталях этой аварии разбирались госавтоинспекторы. Лишенный прав водитель в Нижнем Тагиле разбил два автомобиля

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