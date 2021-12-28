Массовое ДТП с семью легковушками произошло на выезде из Екатеринбурга

На записи с места событий можно увидеть, что в центре проезжей части, а также на обочине встали сразу несколько машин. У некоторых автомобилей заметны повреждения корпуса, а у других нет бампера.
Как объяснили в местной ГИБДД, на одном участке дороги случилось одновременно три ДТП. В первой аварии столкнулись две машины, во второй тоже две, а вот в третьей уже три. В инциденте обошлось без пострадавших, сообщает Е1.
Напомним, 26 декабря стало известно, что два автомобиля попали в ДТП в Нижнем Тагиле. В деталях этой аварии разбирались госавтоинспекторы.