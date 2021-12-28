Мешавший смотреть телевизор двухлетний мальчик скончался в реанимации Нижнего Тагила

Мешавший смотреть телевизор двухлетний мальчик скончался в реанимации Нижнего Тагила
Мешавший смотреть телевизор двухлетний мальчик скончался в реанимации Нижнего Тагила
Сегодня, 19:44ПроисшествияФото: 1MI
Двухлетний мальчик, который получил серьезные травмы от мужчины, которому мешал смотреть телевизор, скончался в реанимации Нижнего Тагила. У ребенка была черепно-мозговая травма и отек головного мозга.

Как стало известно, 28 декабря около 03.00 мальчик умер, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». Анонимный источник рассказал, что похороны пройдут 30 декабря.

По его словам, мама ребенка злоупотребляла алкоголем и часто оставляла малыша с неизвестными людьми. Также она около месяца избивала мальчика. Источник утверждает, что в момент происшествия знакомый женщины не давал ребенку подзатыльник, а они просто выпивали вместе с матерью.

Насте всего 24 года, живет на Руднике, но сейчас прячется от людей, боится! Ей же там, как сироте жилье там дали,заявил источник.

Напомним, инцидент случился вечером 21 декабря. Врачи считают, что ребенок пережил клиническую смерть. Друг матери заявил, что малыш упал и ударился головой, однако потом рассказал, что он сам отвесил мальчику подзатыльник.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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