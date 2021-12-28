Оторвавшееся колесо убило пассажира и покалечило ребенка на уральской трассе

Во время движения у автомобиля отпало колесо и отлетело в «Хундай». В результате травмы получили женщина 1976 года рождения и ее дочь 2010 года рождения. У них обеих диагностированы незначительные травмы головы, они отпущены домой. Глава семьи скончался на месте.