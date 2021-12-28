Под Нижним Тагилом отлетевший у автобуса кардан разбил три легковых автомобиля

К настоящему моменту установлено, рейсовый автобус двигался из Екатеринбурга в Новоуральск. У машины в ходе движения отвалился карданный вал, что и привело к ДТП. Деталь попала в другие авто, как ядро из пушки. Владельцы этих машин сейчас пытаются решить вопрос о ремонте. Но виновник ДТП, владелец автобуса, заявил о нехватке денежных средств. Он заявил, что причиненный ущерб будет возмещать страховая компания.