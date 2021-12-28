Полицейский задержан при передаче большой взятки в Екатеринбурге

Полицейский задержан при передаче большой взятки в Екатеринбурге
Полицейский задержан при передаче большой взятки в Екатеринбурге
Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: 1MI
Как выяснилось, сотрудник полиции, который 15 декабря был задержан людьми в масках на улице Репина, 4 в Екатеринбурге, подозревается в посредничестве во время передачи взятки в 1,5 миллиона рублей. Это делалось для того, чтобы переквалифицировать уголовное дело.

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что страж порядка дал обещание своему знакомому. Он сказал, что с помощью связей переквалифицирует дело на более мягкую статью, но за это нужно заплатить. Ранее за мужчиной уже установили слежку и прослушивающие устройства, сообщает Е1.

Источник подчеркнул, что страж порядка предпринял попытку скрыться на больничном, но для этого ему пришлось пойти к медикам, где и произошло задержание. Отмечается, что на ход дела полицейский повлиять не мог, потому он также обвиняется в превышении должностных полномочий.

Теперь сотрудник правоохранительных органов находится под стражей.

Напомним, во время задержания у полицейского было изъято чуть меньше грамма мефедрона.

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