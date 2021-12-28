Приехавший по делам 30-летний мужчина пропал в Нижнем Тагиле

Полиция и волонтеры разыскивают 30-летнего Евгения Александровича Полищука, который прибыл в Нижний Тагил по делам около двух недель назад и пропал. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Обращение поступило в отдел полиции № 16. Его подала сожительница, с которой уралец проживает в Екатеринбурге. По ее словам, мужчина должен был вернуться домой 25 декабря, однако этого не произошло. Сначала Евгений не отвечал на звонки, а теперь его телефон полностью недоступен. Рост мужчины составляет 179 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку, синие джинсы и меховую шапка. Если кому-то что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону дежурной части ОП № 16 (3435) 97-64-02 или на линию 02. Фото: ДПСО «Прорыв» Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские и волонтеры разыскивают 66-летнего Владимира Безносова. 20 декабря он вышел из дома и пропал без вести. Без вести пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле разыскивают четвертый день

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