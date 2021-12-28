Стала известна причина задержания полицейского людьми в масках в центре Екатеринбурга

Стало известно, в чем подозревается полицейский, которого 15 декабря задержали люди в масках во дворе медсанчати на улице Репина, 4 в Екатеринбурге.

Оказалось, что мужчина выступал посредником при передаче взятки в 1,5 миллиона рублей. Она предназначалась за переквалификацию уголовного дела, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. По его словам, полицейский пообещал знакомому, что дело будет переквалифицировано на более мягкую статью за счет его связей в Следственном комитете. За это он попросил 1,5 миллиона рублей. За мужчиной уже была установлена слежка и прослушка. Полицейский пытался скрыться на больничном, рассказал источник. Однако для продления ему потребовалось прийти к медикам. Там его уже ждали и задержали. При этом, отмечает источник, на ход дела полицейский повлиять не мог, а потому обвиняется он в превышении должностных полномочий. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили ранее задержание и заявили, что это была завершающая часть операции. На данный момент полицейский находится под стражей. Полицейского с наркотиками задержала ФСБ в центре Екатеринбурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter