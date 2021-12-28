Свердловские полицейские задержали в сугробе 15-летнего автоугонщика

Продолжая движение, нарушитель допустил ошибку управления, машина «потеряла» дорогу и увязла в снегу. Сидевших в ней водителя с пассажиром задержали и отвезли в полицейский участок. Ими оказались знакомые друг с другом подростки. Иномарку у родителей, пока они спали, угнал 15-летний житель поселка Манчаж Артинского района. А подбил его на это приятель, попросив доставить в поселок Арти. Школьник взял ключи, завел двигатель и уехал.