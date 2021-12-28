Жесткое ДТП в Нижнем Тагиле: пострадали два подростка

В этой аварии водители не пострадали. Досталось только их пассажиром. На момент ДТП с водителем Ford в салоне находился 16-летний подросток, а в другой машине — 17-летняя горожанка. Оба они госпитализированы в Детскую центральную больницу. О состоянии пациента не сообщается, у девушки черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.