Жесткое ДТП в Нижнем Тагиле: пострадали два подростка

Жесткое ДТП в Нижнем Тагиле: пострадали два подростка
Жесткое ДТП в Нижнем Тагиле: пострадали два подростка
Сегодня, 07:31ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Дорожная авария в Нижнем Тагиле произошла вечером 27 декабря, сообщили в отделе пропаганды городского отдела ГИБДД.

По сообщению полиции, у дома № 8 на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле не разминулись два автомобиля. Это Ford Focus и ВАЗ-2112.

Сотрудники ГИБДД выяснили следующее. Иномарка двигалась по проспекту Вагоностроителей со стороны улицы Зари в направлении Восточного шоссе. Водитель при развороте с крайней правой полосы не предоставил преимущество в движении «двенадцатой» и допустил столкновение.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

За рулем Ford был 43-летний мужчина, а отечественной легковушкой управлял 27-летний. Двигаясь в попутном направлении по левой полосе, последний не успел среагировать на маневр оборотистой иномарки и получил удар.

В этой аварии водители не пострадали. Досталось только их пассажиром. На момент ДТП с водителем Ford в салоне находился 16-летний подросток, а в другой машине — 17-летняя горожанка. Оба они госпитализированы в Детскую центральную больницу. О состоянии пациента не сообщается, у девушки черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Сотрудники ГИБДД установили, что участники автомобильной аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж водителя иномарки, которому 43 года, 7 лет. Он уже пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие опьянения.

Мужчина пояснил, что выезжал с парковки и просто не заметил другую машину. Полиция приступила к расследованию дорожного инцидента, в ходе которого будет установлена окончательная причина произошедшего.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьдтпНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы