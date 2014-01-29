В Нижнем Тагиле догорает дом: в Дзержинском районе пожар (ВИДЕО)

Один из тагильчан, прокомментировавших запись, стал свидетелем того, как происходила ликвидация огня. По технике безопасности, пожарным нельзя действовать, если в пострадавшем доме не отключено электричество.

На Вагонке горит дом, пожарные делают всё возможное, но электрики из Тагилэнергосети приехали когда уже почти всё сгорело, а пожарникам нельзя было тушить, пока не отключат электричество пишут очевидцы.

Кроме того, пожарные сообщили о том, что пожар произошел из-за неисправной печи, которой люди активно пользовались, чтобы согреть семью в такой мороз. Об официальной причине говорить пока рано, как и о наличии пострадавших в бедствии людей. Однако известно, что скорая приезжала, но быстро уехала, по всей видимости, никого не было дома.

Видеозаписи из группы «Типичный Тагильчанин»

Также стало известно, что сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Гоголя, дом 22. На площади 20 кв.метров сгорело домашнее имущество семьи. По предварительным данным пожар произошел по причине несоблюдения правил эксплуатации отопительной печи.