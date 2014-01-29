В Нижнем Тагиле догорает дом: в Дзержинском районе пожар (ВИДЕО)
За минувший час в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло настоящее несчастье. На Вагонке по улице Моричева горит дом, проблему активно обсуждают пользователи сообщества «Типичный Тагильчанин».
Один из тагильчан, прокомментировавших запись, стал свидетелем того, как происходила ликвидация огня. По технике безопасности, пожарным нельзя действовать, если в пострадавшем доме не отключено электричество.
На Вагонке горит дом, пожарные делают всё возможное, но электрики из Тагилэнергосети приехали когда уже почти всё сгорело, а пожарникам нельзя было тушить, пока не отключат электричество пишут очевидцы.
Кроме того, пожарные сообщили о том, что пожар произошел из-за неисправной печи, которой люди активно пользовались, чтобы согреть семью в такой мороз. Об официальной причине говорить пока рано, как и о наличии пострадавших в бедствии людей. Однако известно, что скорая приезжала, но быстро уехала, по всей видимости, никого не было дома.
Видеозаписи из группы «Типичный Тагильчанин»
Также стало известно, что сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар на улице Гоголя, дом 22. На площади 20 кв.метров сгорело домашнее имущество семьи. По предварительным данным пожар произошел по причине несоблюдения правил эксплуатации отопительной печи.
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