Под Нижним Тагилом в совхозе массово гибнут коровы: их почти не кормят, из загонов не выносят навоз и трупы (ФОТО)

Приводим текст письма:

В селе Петрокаменское пригородного района Нижнего Тагила, в совхозе ООО «Успех молоко», животные содержатся в ужасных условиях. В помещении, где они стоят, не убирается уже три месяца, и коровы стоят буквально по пузо в испражнениях. От холода и сырости у них отказывают конечности, они падают в эту же жижу, где, либо захлебываются своими же отходами, либо их затаптывают другие животные. Трупы не убираются. Кормят животных не пригодным к скармливанию силосом (это единственный корм), который кидают в эту же жижу, и животные едят его вместе с навозом. Новорожденные и молодняк просто умирают от голода (есть заключение вскрытия). Также больше недели животные стояли без воды. По данным ветеринаров, падеж составил в октябре 30 голов, ноябре 30 голов, декабрь 20 и в январе уже около 28.

Совхоз занимается, как ясно из названия, производством обработанного жидкого молока. Логично предположить, что для производства молока нужны сытые и здоровые коровы. Очень долго не удавалось связаться с представителями компании, но по одному из телефонов журналисту TagilCity.ru всё же дали комментарий.

Помещения убираются. Конечно, они не идеально чистые, но это же технологические особенности. Были небольшие трудности с водой, но все исправилось. Холодно было, замерзало, тут тоже всё сразу отогрели. Работаем как обычно, как везде. Падежа скота у нас не было рассказал о ситуации в совхозе представитель ООО «Успех молоко».

В Администрации села Петрокаменское сказали, что о плохом обращении и гибели коров им ничего не известно и посоветовали обратиться в Министерство сельского хозяйства. Журналисту ответила заместитель начальника Лариса Алексеевна Янкина. По её словам, ситуация сильно преувеличена:

Есть у нас там хорошие «доброжелатели», которые и президенту письмо писали. Мы давали ответ по этому поводу. Коровы не могут содержаться в условиях благоустроенной квартиры, навоз, конечно, там есть. В морозные дни бывает, что транспортёры замерзают, бывает, что вода перемерзает. Все эти вопросы решаются в рабочем порядке. На сегодняшний момент они доят 13 литров молока с коровы. Это хороший показатель. Корма подвозятся. Скот они взяли у обанкротившегося Петрокаменского предприятия, то есть наоборот, не дали стаду погибнуть. Кормят животных комбикормом, сеном и силосом. Сено и силос закупают в Башкарке. В морозные дни силос нельзя возить, он замерзнет и будет комком, поэтому бывают перебои. Что касается гибели, то такого не бывает. Тут бы уже знаете, какая паника поднялась со стороны ветеринарных врачей?

Редакция искренне надеется, что слова Ларисы Алексеевны соответствуют истине и присланное письмо является происками конкурентов. Если же нет, и судьба коров действительно так ужасна, как это написано, то неравнодушным гражданам стоит подготовить более убедительные доказательства, например, видеозапись, по которой можно понять, что она снималась именно в указанном совхозе.

В это время другие хозяйства сообщают о своих достижениях. Так, в Свердловской области зафиксирован рекордный надой.