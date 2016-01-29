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Под Нижним Тагилом в совхозе массово гибнут коровы: их почти не кормят, из загонов не выносят навоз и трупы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом в совхозе массово гибнут коровы: их почти не кормят, из загонов не выносят навоз и трупы (ФОТО)

29 января 2016, 12:55ПроисшествияДенис Таратонов
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