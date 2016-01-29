Уральские Бонни и Клайд: полиция ищет супругов, которые обобрали уральцев на 150 миллионов рублей (ФОТО)
Они заключали договоры займа и исчезали с деньгами.
Сотрудники полиции Свердловской области ищут 46-летнего Виталия Пархомчука и его 40-летнюю супругу Марину Пархомчук. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным полиции, в период с 2013 по 2014 год пара основала в Екатеринбурге свою фирму. От имени своего ООО они заключали с гражданами договоры займа.
Действовали они по поддельным документам. Обвиняемые обманным путем похитили денежные средства на сумму более 150 миллионов рублей. От действий мошенников пострадали порядка 300 граждан сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Сейчас сыщики расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «мошенничество в особо крупном размере».
Супружеская пара находится в федеральном розыске. А пострадавшие ещё не все объявились.
Всем, кто пострадал от действий мошенников или знает об их местонахождении, полиция просит обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Контактный телефон: +7 (343) 358-70-26.