Уральские Бонни и Клайд: полиция ищет супругов, которые обобрали уральцев на 150 миллионов рублей (ФОТО)

Сотрудники полиции Свердловской области ищут 46-летнего Виталия Пархомчука и его 40-летнюю супругу Марину Пархомчук. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным полиции, в период с 2013 по 2014 год пара основала в Екатеринбурге свою фирму. От имени своего ООО они заключали с гражданами договоры займа.

Действовали они по поддельным документам. Обвиняемые обманным путем похитили денежные средства на сумму более 150 миллионов рублей. От действий мошенников пострадали порядка 300 граждан сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас сыщики расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «мошенничество в особо крупном размере».

Супружеская пара находится в федеральном розыске. А пострадавшие ещё не все объявились.