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В Екатеринбурге школьники нашли труп девушки в сугробе: следователи подозревают отравление этиловым спиртом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге школьники нашли труп девушки в сугробе: следователи подозревают отравление этиловым спиртом

29 января 2016, 13:50ПроисшествияMaurice
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