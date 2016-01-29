В Нижнем Тагиле на Новой Кушве полиция устроила погоню за водителем без прав (ФОТО)

Очевидец, наблюдавший погоню, сообщил редакции TagilCity.ru о том, что в задержании участвовало 4 машины ДПС. По словам очевидца, водитель был пьян и отказался открывать машину. Сотрудники полиции не давали зевакам подойти к месту задержания.

Водитель не подчинился инспектору ГИБДД и не остановил машину. Его преследовал патрульный автомобиль. Немного позже он был задержан и оформлен за управление транспортным средством без права управления.

Когда водители садятся за руль в пьяном виде или без прав, они считают, что смогут контролировать ситуацию и ничего плохого не случится. В том, что это не так, тагильчанам приходится узнавать из собственного печального опыта. Напомним, в ноябре прошлого года в Нижнем Тагиле случилось резонансное ДТП. Тогда водитель, ранее лишенный прав, насмерть сбил пешехода и скрылся. Не исключено, что полицейские вчера предотвратили в Нижнем Тагиле новую трагедию.