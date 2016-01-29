В Нижнем Тагиле на Новой Кушве полиция устроила погоню за водителем без прав (ФОТО)
Вчера вечером, после семи часов, на Новой Кушве водитель без прав пытался на «Волге» скрыться от сотрудников полиции. За ним устроили погоню. Недалеко от дома № 11 на улице Садоводов его все-таки удалось остановить.
Очевидец, наблюдавший погоню, сообщил редакции TagilCity.ru о том, что в задержании участвовало 4 машины ДПС. По словам очевидца, водитель был пьян и отказался открывать машину. Сотрудники полиции не давали зевакам подойти к месту задержания.
В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили версию о погоне:
Водитель не подчинился инспектору ГИБДД и не остановил машину. Его преследовал патрульный автомобиль. Немного позже он был задержан и оформлен за управление транспортным средством без права управления.
Когда водители садятся за руль в пьяном виде или без прав, они считают, что смогут контролировать ситуацию и ничего плохого не случится. В том, что это не так, тагильчанам приходится узнавать из собственного печального опыта. Напомним, в ноябре прошлого года в Нижнем Тагиле случилось резонансное ДТП. Тогда водитель, ранее лишенный прав, насмерть сбил пешехода и скрылся. Не исключено, что полицейские вчера предотвратили в Нижнем Тагиле новую трагедию.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru