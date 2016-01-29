В Нижнем Тагиле пьяный гость украл у семьи машину, сбежал на ней и застрял в сугробе (ФОТО)

А начиналось всё так хорошо. В Нижнем Тагиле 44-летняя женщина и её муж пригласили мужчину в гости. Попарились в бане, посидели за столом, выпили, оставили гостя ночевать. Вот только гость не стал ждать утра и, прихватив ключи от машины, угнал гордость хозяев - «Ладу Калину» красного цвета. Впрочем, водитель из него оказался неважный. Недалеко от карьера, на дороге, ведущей от Голого Камня в сторону улицы Черных, машину занесло, и она застряла в сугробе.

Именно там, приблизительно в полчетвёртого ночи, обнаружили «беглеца» сотрудники полиции Нижнего Тагила, которым сообщили об угоне. Всё ещё нетрезвый житель посёлка Верхняя Черемшанка отчаянно пытался откопать автомобиль. Свою работу он не успел закончить, его задержали и доставили в 16-й отдел полиции.

Автомобиль вернули владельцу, а угонщику грозит до пяти лет тюрьмы за кражу с причинением значительного ущерба. Этот мужчина уже известен правоохранительным органам Нижнего Тагила. В 2011 году он уже попадался на краже, но тогда отделался исправительными работами. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В начале месяца двое студентов без спроса взяли покататься «семёрку» и теперь могут попасть на 7 лет в тюрьму.