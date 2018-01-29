2 квартиры в Нижнем Тагиле оказались залиты кипятком из-за лопнувшей батареи (ВИДЕО)

Днем 25 января на втором этаже в доме по ул. Никитина в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария. Лопнула труба горячего отопления в одной из квартир, из-за чего помещения на первом этаже оказались полностью затоплены кипятком.

Первый прорыв произошел в комнате: коммунальщикам удалось оперативно устранить последствия аварии. Однако через некоторое время также лопнула труба и на кухне, из-за чего потоп усилился.

В результате аварии пострадали 2 квартиры на первом этаже. В одной из них проживает семья с тремя детьми, которая потеряла большую часть своего имущества. Сейчас хозяйка квартиры и ее дети боятся заходить в квартиру: по их словам, с потолка падают листы гипсокартона.

Жильцы утверждают, что дом по адресу ул. Никитина, 5 был признан аварийным еще в 2013 году. Сейчас его жильцы включены в очередь на переселение. Пострадавшим от затопления жильцам предложили временно разместиться в маневренном городском фонде жилья.

В прокуратуре, куда жильцы обратились за помощью, обещали провести проверку. В квартире, где лопнула труба отопления, прописаны два человека, однако там никто не проживает. Жильцы намерены подсчитать нанесенный квартирам ущерб и добиться компенсации, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».