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2 квартиры в Нижнем Тагиле оказались залиты кипятком из-за лопнувшей батареи (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 квартиры в Нижнем Тагиле оказались залиты кипятком из-за лопнувшей батареи (ВИДЕО)

29 января, 17:00Происшествия
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