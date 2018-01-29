Автомобиль дорожной полиции города Ревды попал в двойную аварию (ФОТО)
29 января, 21:45Происшествия
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В Ревде произошла авария с участием трёх автомобилей, один из которых был служебным транспортом ДПС.
27 января на перекрестке улиц Российская и Чехова в Ревде произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС и автомобиля «Renault Fluence». После столкновения машину ДПС отбросило на другой припаркованный транспорт.
Как сообщает Nakanune.ru, в ДТП пострадала девушка, управлявшая «Renault Fluence». Она получила ушиб руки.
По результатам проверки, организованной ГИБДД, вина за случившуюся аварию ложится в равной степени и на экипаж патрульного автомобиля, и на водителя иномарки.
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Фото: Nakanune.ru
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