Автомобиль дорожной полиции города Ревды попал в двойную аварию (ФОТО)

27 января на перекрестке улиц Российская и Чехова в Ревде произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС и автомобиля «Renault Fluence». После столкновения машину ДПС отбросило на другой припаркованный транспорт.

Как сообщает Nakanune.ru, в ДТП пострадала девушка, управлявшая «Renault Fluence». Она получила ушиб руки.

По результатам проверки, организованной ГИБДД, вина за случившуюся аварию ложится в равной степени и на экипаж патрульного автомобиля, и на водителя иномарки.

Фото: Nakanune.ru