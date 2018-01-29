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Автомобиль дорожной полиции города Ревды попал в двойную аварию (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автомобиль дорожной полиции города Ревды попал в двойную аварию (ФОТО)

29 января, 21:45Происшествия
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