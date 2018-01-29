Екатеринбурженка скатилась с горы на «бублике» и сломала позвоночник (ФОТО)

28-летняя екатеринбурженка сейчас находится в больнице: она сломала себе позвоночник, неудачно съехав на «бублике» с горы Лиственная. О произошедшем рассказал муж пострадавшей. По его словам, он вместе с женой ехал на тюбе с горы. «Бублик» уперся в ограждение, установленное вдоль трассы, после чего молодые люди по инерции вылетели за барьер.

Мужчина утверждает, что за барьером находится обрыв, и они с женой упали на спину с высоты примерно в 2 этажа, после чего девушку увезли в больницу на скорой. В случившемся мужчина обвиняет администрацию горнолыжного комплекса: по его словам, супругам никто не сказал об обрыве и слишком низком ограждении.

Пара намерена направить претензию в адрес администрации, чтобы добиться оплаты расходов на лечение и возмещения морального ущерба. Однако сотрудники комплекса утверждают, что не видят своей вины в случившемся: они отмечают, что женщина каталась с горы «паровозиком» еще с тремя людьми, что запрещено по правилам безопасности.

Следственный комитет организовал проверку по факту травмирования женщины. В ходе экспертизы будет установлена степень тяжести вреда, нанесенного здоровью пострадавшей. Кроме того, следователи выяснят, соблюдались ли все необходимые меры безопасности при катании с горы, пишет E1.ru.

Похожий случай произошел в Свердловской области в новогодние каникулы: 12-летняя девочка сломала позвоночник, скатившись с горы на «бублике».