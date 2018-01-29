Иномарка перевернулась в массовой аварии под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

27 января случилась массовая авария на Свердловском шоссе под Нижним Тагилом. Как пояснили в ГИБДД, водитель за рулем Hyundai ехал по левой полосе в направлении города.

По предварительной информации, он не соблюдал необходимую дистанцию между машинами и превысил скорость, из-за чего въехал в заднюю часть ВАЗ-21110. Легковушка пропускала встречные машины и собиралась свернуть влево в сторону автозаправки.

После столкновения с отечественной машиной водитель иномарки свернул вправо и врезался в Mitsubishi, который двигался по правой полосе. Иномарка от сильного удара улетела в кювет и опрокинулась.

Из-за случившегося пострадала пассажир Mitsubishi: у девушки диагностировали ушиб грудной клетки, ей была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Иномарку из кювета достали при помощи эвакуатора, пишет ИА «Все новости».