Мать 9-ти приемных детей покончила с собой в поселке под Екатеринбургом (ФОТО)

Жительница поселка Медный вместе с мужем воспитывала 9 приемных детей. Как рассказал супруг погибшей, они вместе с женой мечтали иметь много детей еще с юных лет, так как сами росли в большой семье.

Супруги воспитывали детей различных национальностей. В 2016 году они приютили двух сестер, мать которых умерла от туберкулеза, а отец был депортирован на родину в Узбекистан.

29 января стало известно о том, что многодетная 57-летняя мать покончила с собой. По словам ее супруга, всех детей, которые проживали в семье, после трагедии забрали органы опеки. Вскоре их разместят в приютах или детских домах.

В следственном комитете подтвердили факт произошедшего. В настоящее время следователи проводят проверку, пишет E1.ru.