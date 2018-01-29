Мать 9-ти приемных детей покончила с собой в поселке под Екатеринбургом (ФОТО)
29 января, 19:00Происшествия
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57-летняя женщина, которая вместе с мужем и 9-тью приемными детьми жила в поселке Медном под Екатеринбургом, свела счеты с жизнью.
Сюжеты: Екатеринбург
Жительница поселка Медный вместе с мужем воспитывала 9 приемных детей. Как рассказал супруг погибшей, они вместе с женой мечтали иметь много детей еще с юных лет, так как сами росли в большой семье.
Супруги воспитывали детей различных национальностей. В 2016 году они приютили двух сестер, мать которых умерла от туберкулеза, а отец был депортирован на родину в Узбекистан.
29 января стало известно о том, что многодетная 57-летняя мать покончила с собой. По словам ее супруга, всех детей, которые проживали в семье, после трагедии забрали органы опеки. Вскоре их разместят в приютах или детских домах.
В следственном комитете подтвердили факт произошедшего. В настоящее время следователи проводят проверку, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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