Ученики школы №33 Нижнего Тагила были эвакуированы из-за задымления

Учащийся школы №33 написал, что в школе раздались 3 звонка. Учителя начали выводить детей из здания по улице Красноармейская, 107А.

Мы сидели на уроке, всё было хорошо. Вдруг прозвенел 1 звонок, потом ещё 2. Наш учитель быстро нас вывел из класса, в коридоре был уже дым было очень трудно дышать сообщил учащийся.

Дети и учителя ожидали на улице возле школы приезда пожарных.

Старшеклассники открыли сразу окно все выбежали на улицу, было долгое ожидание. После всего этого приехали пожарные рассказал ученик.

Директор школы Ирина Шосман оперативно прокомментировала происшествие в соцсетях.

Уважаемые родители и дети, действительно, сегодня произошло сильное задымление на первом этаже, сработала сигнализация. Но пожара никакого не было, быстро сработали огнетушителем. Но дым стал подниматься наверх, поэтому, конечно, приняли решение эвакуировать детей. Учителя чётко сработали, вывели детей одетыми в течение 4 минут. Пожарные приехали, посмотрели, что всё в порядке ,через 5 минут уехали сообщила Ирина Шосман.