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Ученики школы №33 Нижнего Тагила были эвакуированы из-за задымления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученики школы №33 Нижнего Тагила были эвакуированы из-за задымления

29 января, 15:25Происшествия
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