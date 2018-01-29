Вольер с собаками чуть не сгорел в Екатеринбурге (ФОТО)

28 января произошел пожар в одном из коллективных садов Екатеринбурга. Горел частный дом, во дворе которого располагался вольер для собак. В вольере находились щенки и 1 взрослый пес.

По рассказам очевидцев, на момент прибытия пожарных дверь в вольер была уже открыта, но животные были напуганы и боялись покидать его. Только, когда огнеборцам удалось потушить огонь, четвероногие перестали прятаться там и выбежали на территорию участка.