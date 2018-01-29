Вольер с собаками чуть не сгорел в Екатеринбурге (ФОТО)
29 января, 10:35Происшествия
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В столице Урала сгорел частный дом, во дворе которого стоял вольер с собаками. Животные не пострадали.
Сюжеты: Екатеринбург
28 января произошел пожар в одном из коллективных садов Екатеринбурга. Горел частный дом, во дворе которого располагался вольер для собак. В вольере находились щенки и 1 взрослый пес.
По рассказам очевидцев, на момент прибытия пожарных дверь в вольер была уже открыта, но животные были напуганы и боялись покидать его. Только, когда огнеборцам удалось потушить огонь, четвероногие перестали прятаться там и выбежали на территорию участка.
В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
В Нижнем Тагиле 17 декабря 2017 года сгорела собачья передержка, после прокурорской проверки которой позднее было обнаружено множество нарушений содержания животных.
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