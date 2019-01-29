Газель и Lifan Smily сгорели в Нижнем Тагиле

29 января в 00:09 возникло возгорание автомобиля марки «Газель 3302» на улице Чехова в Нижнем Тагиле. На место происшествия прибыли 2 единицы техники и 7 огнеборцев. Пожар на площади 2 квадратных метра был потушен в течение двух минут. Сгорели кабина и моторный отсек машины.

В 07:59 поступила информация о возгорании на Северном шоссе. Загорелся автомобиль марки Lifan Smily. 5 пожарных потушили огонь за 2 минуты. Пострадал моторный отсек автомобиля.

ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает автомобилистам о необходимости регулярной проверки исправности электрики, предохранителей и топливного бака транспортного средства. Также важно обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и на герметичность соединений.