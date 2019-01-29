Пять лет скрывался: 30-летний житель Покровского предстанет перед судом за драку

По версии следствия, в 2013 году мужчина избил жителя Курганской области, который находился в селе Покровское по работе. Драка произошла в результате конфликта, который возник между пострадавшим и другом обвиняемого. К преступлению были причастны еще несколько человек.

Обвиняемый несколько раз ударил мужчину, а затем компания вывезла его в лес, где обвиняемый избил деревянным бруском пострадавшего. Затем его привезли в травмпункт на Вагонке и оставили у дверей учреждения. У мужчины были зафиксированы многочисленные травмы.