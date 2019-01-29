Пять лет скрывался: 30-летний житель Покровского предстанет перед судом за драку
Скрывавшийся от следствия 30-летний мужчина из Пригородного района Нижнего Тагила был задержан, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, в 2013 году мужчина избил жителя Курганской области, который находился в селе Покровское по работе. Драка произошла в результате конфликта, который возник между пострадавшим и другом обвиняемого. К преступлению были причастны еще несколько человек.
Обвиняемый несколько раз ударил мужчину, а затем компания вывезла его в лес, где обвиняемый избил деревянным бруском пострадавшего. Затем его привезли в травмпункт на Вагонке и оставили у дверей учреждения. У мужчины были зафиксированы многочисленные травмы.
Думая, что мужчина умер, злоумышленник уехал из России и скрывался на протяжении пяти лет. Остальных участников избиения правоохранители задержали. В ноябре 2018 года его этапировали в Нижний Тагил, уголовное дело в отношении него передано в суд, сообщает пресс-служба МУ МВД России«Нижнетагильское».
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