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Пять лет скрывался: 30-летний житель Покровского предстанет перед судом за драку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять лет скрывался: 30-летний житель Покровского предстанет перед судом за драку

Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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