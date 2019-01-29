Разлив воды на дорогу произошел из-за коммунальной аварии в поселке Горноуральском
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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28 января в поселке Горноуральском Пригородного района Нижнего Тагила из-за коммунальной аварии произошел разлив воды. ГИБДД просит водителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за коммунальной аварии на проезжую часть поселка Горноуральский произошел разлив воды. Вследствие разлива образовалась наледь.
Госавтоинспекция просит родителей изменить безопасный маршрут детей, обучающихся в школе №24 поселка Горноуральский. Путь по пешеходному переходу у «Универмага» не является безопасным.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Отдел пропаганды ГИБДД призывает водителей сохранять дистанцию и снижать скорость на данном участке дороги.
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