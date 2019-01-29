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Разлив воды на дорогу произошел из-за коммунальной аварии в поселке Горноуральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разлив воды на дорогу произошел из-за коммунальной аварии в поселке Горноуральском

Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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