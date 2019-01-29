Урал эвакуируется: звонки о «минировании» поступают в свердловские учреждения

Утром 29 января в Екатеринбурге поступила информация и «минировании» ЦГБ №1, ДГБ №8, ГКБ №14, а также общежития УрГПУ. Студентов попросили быть наготове, но пока информация проверяется.

К зданию детской больницы прибыли кинологи и МЧС, однако эвакуация не проводится.

В Верхней Пышме поступило сообщение о «минировании» ТЦ «Куприт». В Среднеуральске эвакуировано здание ТЦ «Город VIP» после информации о «минировании».

По информации Е1.ru, сообщения о «минировании» поступают на электронную почту.

Редакции TagilCity.ru не удалось получить оперативный комментарий у начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

В пресс-службе ГУ МЧС России Свердловской области порекомендовали обратиться за информацией по данному вопросу в полицию.

Информации о «минировании» в Нижнем Тагиле не поступало, рассказала редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.

Напомним, ложная информация о «минировании» зданий началась на прошлой неделе. 25 января поступала информация от анонимов Благовещенска, Якутска, Читы, Ангарска, Иркутской области, Бурятии, а также Хабаровского края, Сахалина и Камчатки.