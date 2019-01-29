Урал эвакуируется: звонки о «минировании» поступают в свердловские учреждения
29 января в Екатеринбурге и других городах Свердловской области поступает анонимная информация о «минировании» различных учреждений.
Утром 29 января в Екатеринбурге поступила информация и «минировании» ЦГБ №1, ДГБ №8, ГКБ №14, а также общежития УрГПУ. Студентов попросили быть наготове, но пока информация проверяется.
К зданию детской больницы прибыли кинологи и МЧС, однако эвакуация не проводится.
В Верхней Пышме поступило сообщение о «минировании» ТЦ «Куприт». В Среднеуральске эвакуировано здание ТЦ «Город VIP» после информации о «минировании».
По информации Е1.ru, сообщения о «минировании» поступают на электронную почту.
Редакции TagilCity.ru не удалось получить оперативный комментарий у начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
В пресс-службе ГУ МЧС России Свердловской области порекомендовали обратиться за информацией по данному вопросу в полицию.
Информации о «минировании» в Нижнем Тагиле не поступало, рассказала редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Напомним, ложная информация о «минировании» зданий началась на прошлой неделе. 25 января поступала информация от анонимов Благовещенска, Якутска, Читы, Ангарска, Иркутской области, Бурятии, а также Хабаровского края, Сахалина и Камчатки.
29 января поступили сообщения о «минировании» более 10 школ и больниц Хакасии, в Омске эвакуированы 44 здания, в Новосибирске – 35 школ, четыре больницы и четыре бизнес-центра, в Красноярске – 18 зданий, в Самаре эвакуированы 3 больницы.
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