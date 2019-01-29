Житель Серова осужден на 22 года за убийство двух продавщиц
Житель Серова приговорен к 22 годам тюрьмы за двойное убийство и покушение на убийство. Жертвами мужчины стали двое продавцов магазина промышленных товаров.
Осужденный с сообщником напали на магазин и потребовали у продавцов деньги из кассы. Мужчины нанесли не менее 29 ударов ножами женщине-продавцу и не менее 11 её коллеге. Обе женщины скончались на месте.
Злоумышленники похитили из магазина более 60 тысяч рублей и имущество, принадлежащее убитым женщинам.
Также мужчины совершили нападение на женщину, которую увидели на улице. Они нанесли ей не менее 10 ударов ножом и похитили у нее сумку. Подвергшаяся нападению женщина выжила.
Подельник обвиняемого умер, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено. Второму обвиняемому суд назначил наказание в виде лишения свободы на 22 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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