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Житель Серова осужден на 22 года за убийство двух продавщиц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Серова осужден на 22 года за убийство двух продавщиц

Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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