Житель Серова осужден на 22 года за убийство двух продавщиц

Осужденный с сообщником напали на магазин и потребовали у продавцов деньги из кассы. Мужчины нанесли не менее 29 ударов ножами женщине-продавцу и не менее 11 её коллеге. Обе женщины скончались на месте.

Злоумышленники похитили из магазина более 60 тысяч рублей и имущество, принадлежащее убитым женщинам.

Также мужчины совершили нападение на женщину, которую увидели на улице. Они нанесли ей не менее 10 ударов ножом и похитили у нее сумку. Подвергшаяся нападению женщина выжила.