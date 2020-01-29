На станции Ива под Нижним Тагилом грузовой поезд снес автомобиль на переезде
29 января на железнодорожной станции Ива под Нижним Тагилом грузовой поезд наехал на легковой автомобиль, сообщили TagilCity.ru очевидцы. По их словам, в машине находились водитель и ребёнок.
В отделе ГИБДД Верхней Салды TagilCity.ru подтвердили случившееся, сообщив, что сотрудники ГИБДД устанавливают на месте обстоятельства инцидента.
В службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги TagilCity.ru рассказали, что в происшествии никто не пострадал, а поезд не сошёл с рельс. На движение поездов инцидент также не повлиял.
Переезд был неохраняемый. Шлагбаума там нет, только световая, звуковая сигнализация и знак. Водитель нарушил правила и въехал на запрещающий сигнал, что и привело к столкновению. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, добавили в службе коммуникаций.
Напомним, 25 января на станции Сабик Свердловской области под колесами грузового поезда погиб монтер пути. По предварительным данным, мужчина выполнял работы на ж/д путях, споткнулся и упал под колеса движущегося состава. В результате рабочий получил смертельные травмы. По факту ЧП организована проверка, выясняются обстоятельства происшествия, проводится опрос работников локомотивной бригады.