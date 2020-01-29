На станции Ива под Нижним Тагилом грузовой поезд снес автомобиль на переезде

В отделе ГИБДД Верхней Салды TagilCity.ru подтвердили случившееся, сообщив, что сотрудники ГИБДД устанавливают на месте обстоятельства инцидента.

В службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги TagilCity.ru рассказали, что в происшествии никто не пострадал, а поезд не сошёл с рельс. На движение поездов инцидент также не повлиял.

Переезд был неохраняемый. Шлагбаума там нет, только световая, звуковая сигнализация и знак. Водитель нарушил правила и въехал на запрещающий сигнал, что и привело к столкновению. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, добавили в службе коммуникаций.