Не вернулся домой после школы: в Нижнем Тагиле разыскивается пропавший третьеклассник
Полиция Нижнего Тагила разыскивает учащегося третьего класса школы №68 Матвея Нагорнова, который не вернулся домой после школы. Ранее мальчик уже уходил из дома, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
В полицию о пропаже ребенка заявил его отец. Он сообщил, что утром 28 января Матвей ушел в школу, но после занятий домой не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не известно.
С января 2020 года мальчик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он уже уходит из дома, однако самостоятельно возвращался поздно вечером. Матвей воспитывается отцом, с матерью связь поддерживает систематически.
Приметы пропавшего: на вид 9-10 лет, рост около 162 см, крепкого телосложения, темно-русые волосы. Был одет в короткую куртку с надписью «Adidas», спортивные штаны и ботинки черного цвета. С собой у мальчика был рюкзак темно-синего цвета, сотового телефона нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Матвея Нагорнова, просят позвонить в отдел полиции №18 по телефонам: (3435) 47-71-02,47-71-56 или по телефону 02.