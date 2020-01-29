Не вернулся домой после школы: в Нижнем Тагиле разыскивается пропавший третьеклассник

В полицию о пропаже ребенка заявил его отец. Он сообщил, что утром 28 января Матвей ушел в школу, но после занятий домой не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не известно.

С января 2020 года мальчик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он уже уходит из дома, однако самостоятельно возвращался поздно вечером. Матвей воспитывается отцом, с матерью связь поддерживает систематически.

Приметы пропавшего: на вид 9-10 лет, рост около 162 см, крепкого телосложения, темно-русые волосы. Был одет в короткую куртку с надписью «Adidas», спортивные штаны и ботинки черного цвета. С собой у мальчика был рюкзак темно-синего цвета, сотового телефона нет.