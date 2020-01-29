Жительница Нижнего Тагила обвинила ветклинику в смерти кошки после стерилизации

По словам Головановой, в пятницу, 24 января, в клинике были прооперированы две её кошки. Старшей был поставлен укол с антибиотиком. После этого девушке выдали рекомендации по уходу: один раз в день обрабатывать шов йодом. Тагильчанка привезла кошек домой, но они плохо отходили от наркоза.

Они не ели, не пили, в туалет под себя ходили. Если на лапы ставили — заваливались сразу на бок. Швы йодом мазали, но из них какая-то жидкость сочилась,говорит Надежда Голованова.

Кошки после операции по стерилизации Фото: Надежда Голованова, tagilcity.ru

Утром в понедельник, 27 января, Надежда Голованова привезла в клинику младшую кошку, поскольку состояние животного ухудшалось. Старшая кошка чувствовала себя немного лучше.

Они сказали, что это не из-за операции, а мол дома ее кто-то заразил. Прокапали капельницу, но что именно — не сказали. Мы вторую [кошку] им не привезли уже, так как увидели что младшей после капельницы хуже стало, вспоминает девушка.

Всё, что по словам Головановой, дали ей после операции в клинике на Тагилстрое Фото: Надежда Голованова, tagilcity.ru

К вечеру состояние животных продолжило ухудшаться, тогда девушка обратилась в клинику «Весёлый шпиц», поскольку только она работала в позднее время. Там Головановой заявили, что, скорее всего, в рану занесена инфекция. Кошкам вкололи антибиотик и обезболивающее, обработали рану.

Утром маленькая стала кричать и начались судороги, она не могла дышать. Умерла, как будто задохнулась. Мы прямо с утра обеих повезли в «шпица»: одну на уколы, а вторую — хоронить,говорит Голованова.

Врач в клинике «Весёлый шпиц» по результатам анамнеза заявил, что причиной смерти стал отёк легких, вызванный капельницей. По словам врачей, после операции нельзя ставить капельницы, а нужно выводить жидкость мочегонными препаратами.

Думаю, что какие-то ошибки были допущены при операции. Не зря же воспаление пошло, но смерть наступила из-за капельницы, которую поставили в клинике на Тагилстрое. Она вызвала отек лёгких,считает девушка.

По словам Головановой, старшая кошка уже пошла на поправку. Тагильчанка отмечает, что в клинике на Тагилстрое ей не выдали ни договоров, ни чеков, поэтому она не может обратиться куда-либо с жалобой. Есть только бумага с рекомендациями по уходу.

В Тагилстроевской участковой ветеринарной лечебнице TagilCity.ru отказались дать комментарий, заявив, что готовы общаться только с Головановой. В клинике «Весёлый шпиц» также отказались комментировать ситуацию.

Профессиональная заводчица котов Ирина (имя изменено — прим. ред.) рассказала TagilCity.ru, что к такой ситуации могли привести сразу несколько причин: у кошек изначально была какая-то инфекция, и после наркоза, когда иммунитет слабеет, начались проблемы; могли занести инфекцию во время операции из-за плохой обработки как операционного поля, так и инструментов; неправильный послеоперационный уход.