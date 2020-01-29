Жительница Нижнего Тагила обвинила ветклинику в смерти кошки после стерилизации
Жительница Нижнего Тагила Надежда Голованова обвиняет Тагилстроевскую участковую ветеринарную лечебницу в смерти кошки после стерилизации. Девушка полагает, что животному могли занести инфекцию.
По словам Головановой, в пятницу, 24 января, в клинике были прооперированы две её кошки. Старшей был поставлен укол с антибиотиком. После этого девушке выдали рекомендации по уходу: один раз в день обрабатывать шов йодом. Тагильчанка привезла кошек домой, но они плохо отходили от наркоза.
Они не ели, не пили, в туалет под себя ходили. Если на лапы ставили — заваливались сразу на бок. Швы йодом мазали, но из них какая-то жидкость сочилась,говорит Надежда Голованова.
Утром в понедельник, 27 января, Надежда Голованова привезла в клинику младшую кошку, поскольку состояние животного ухудшалось. Старшая кошка чувствовала себя немного лучше.
Они сказали, что это не из-за операции, а мол дома ее кто-то заразил. Прокапали капельницу, но что именно — не сказали. Мы вторую [кошку] им не привезли уже, так как увидели что младшей после капельницы хуже стало, вспоминает девушка.
К вечеру состояние животных продолжило ухудшаться, тогда девушка обратилась в клинику «Весёлый шпиц», поскольку только она работала в позднее время. Там Головановой заявили, что, скорее всего, в рану занесена инфекция. Кошкам вкололи антибиотик и обезболивающее, обработали рану.
Утром маленькая стала кричать и начались судороги, она не могла дышать. Умерла, как будто задохнулась. Мы прямо с утра обеих повезли в «шпица»: одну на уколы, а вторую — хоронить,говорит Голованова.
Врач в клинике «Весёлый шпиц» по результатам анамнеза заявил, что причиной смерти стал отёк легких, вызванный капельницей. По словам врачей, после операции нельзя ставить капельницы, а нужно выводить жидкость мочегонными препаратами.
Думаю, что какие-то ошибки были допущены при операции. Не зря же воспаление пошло, но смерть наступила из-за капельницы, которую поставили в клинике на Тагилстрое. Она вызвала отек лёгких,считает девушка.
По словам Головановой, старшая кошка уже пошла на поправку. Тагильчанка отмечает, что в клинике на Тагилстрое ей не выдали ни договоров, ни чеков, поэтому она не может обратиться куда-либо с жалобой. Есть только бумага с рекомендациями по уходу.
В Тагилстроевской участковой ветеринарной лечебнице TagilCity.ru отказались дать комментарий, заявив, что готовы общаться только с Головановой. В клинике «Весёлый шпиц» также отказались комментировать ситуацию.
Профессиональная заводчица котов Ирина (имя изменено — прим. ред.) рассказала TagilCity.ru, что к такой ситуации могли привести сразу несколько причин: у кошек изначально была какая-то инфекция, и после наркоза, когда иммунитет слабеет, начались проблемы; могли занести инфекцию во время операции из-за плохой обработки как операционного поля, так и инструментов; неправильный послеоперационный уход.
Швы обрабатывают не йодом, а физраствором или мирамистином, плюс противовоспалительная мазь. Действительно, могли занести инфекцию во время операции, но никто, никогда и ни в одной клинике в этом не признается,рассуждает Ирина.