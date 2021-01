Медведя из свердловского города посадили в тюрьму за пьяную езду и наркотики

В Свердловской области житель Полевского отправился за решетку за нетрезвое вождение и наркотики.

Игорь Медведь попался инспекторам ГИБДД и отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него завели уголовное дело за неповиновение полицейским и административный материал за вождение в нетрезвом виде, пишет E1. Медведь признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он проходил по делу о незаконном обороте наркотических средств. По совокупности обвинений суд назначил преступнику наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. После отбывания срока, свердловчанин не сможет получить водительское удостоверение в течение двух лет. Напомним, 15 января стало известно об увольнении из рядов ВС РФ служащего по контракту. В Екатеринбурге он сел за руль в нетрезвом состоянии и не останавливался по требованию экипажа ГИБДД. Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы заставить водителя остановиться. Военнослужащему присудили выплатить штраф. На Урале контрактника уволили после пьяной погони со стрельбой

