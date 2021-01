Начальник свердловского управления МЧС выбыл из списков на жилищную субсидию

Начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев по собственному желанию выбыл из списка на получение социальной выплаты для приобретения жилья.

На данный момент неизвестно, когда Теряев написал соответствующее заявление, сообщает Znak со ссылкой на ответ первого замглавы регионального управления МЧС Ивана Павленко. В ответе также указано, что Центральный окружной военный суд рассматривает дело о предоставлении жилья предшественнику Теряева на посту начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области Андрею Заленскому. Как стало известно из заключения ведомственной комиссии под руководством начальника управления стратегического планирования и организационной работы МЧС РФ Юрия Жукова, служебная квартира в Екатеринбурге была незаконно приватизирована Заленским. Отмечается, что Виктор Теряев был с нарушениями включен в списки на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Проверка по этому факту была проведена весной 2020 года. В результате ответственным за происходящее оставили замначальника регионального управления МЧС Александра Федулова. Именно он возглавлял жилищную комиссию ведомства. Дополнительно члены комиссии решили, что случившееся является следствием недостаточного контроля со стороны Теряева за деятельностью должностных лиц управления. В результате в отношении Виктора Теряева и Александра Федулова началась служебная проверка. Также Теряеву поручили вернуть в федеральную собственность квартиру в Екатеринбурге, приватизированную Заленским.

