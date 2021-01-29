Начальник свердловского управления МЧС выбыл из списков на жилищную субсидию

Как стало известно из заключения ведомственной комиссии под руководством начальника управления стратегического планирования и организационной работы МЧС РФ Юрия Жукова, служебная квартира в Екатеринбурге была незаконно приватизирована Заленским. Отмечается, что Виктор Теряев был с нарушениями включен в списки на получение социальной выплаты для приобретения жилья.