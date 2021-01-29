Одна погибла, трое пострадали: в Каменске-Уральском «Лада» въехала в КАМАЗ

Одна погибла, трое пострадали: в Каменске-Уральском «Лада» въехала в КАМАЗ

Сегодня, 08:53ПроисшествияPhoto: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
29 января ночью в Каменске-Уральском произошло смертельное ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка и пострадали четверо человек.

Предварительно установлено, что водитель КАМАЗа поворачивал на заправку и не уступил дорогу Lada Priora, которая ехала по встречной полосе. За рулем легковой машины был 18-летний водитель со стажем вождения два месяца, пишет Е1.

19-летнюю пассажирку «Лады» зажало на переднем сиденье, но спасатели не успели ее вытащить, она скончалась на месте ДТП. Еще трех пассажиров и водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу, среди них одна несовершеннолетняя. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте аварии работали оперативные службы, было организовано движение в объезд. По факту ДТП будет проводиться проверка в рамках уголовного законодательства.

Напомним, 26 января на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трех иномарок, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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