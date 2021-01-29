Одна погибла, трое пострадали: в Каменске-Уральском «Лада» въехала в КАМАЗ

19-летнюю пассажирку «Лады» зажало на переднем сиденье, но спасатели не успели ее вытащить, она скончалась на месте ДТП. Еще трех пассажиров и водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу, среди них одна несовершеннолетняя. Все были пристегнуты ремнями безопасности.