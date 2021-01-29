В больнице Ирбита пациент умер в очереди на рентген

В больнице Ирбита пациент умер в очереди на рентген

Сегодня, 15:10ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Ирбите мужчина скончался в больнице, пока ждал очередь на рентген.

27 января его привезли в медучреждение с подозрением на перелом ребра. Знакомый умершего рассказал, что тот упал с высоты. В больнице пациент почувствовал себя плохо: издавал невнятные звуки и ползал на коленях у кабинета, пишут очевидцы в паблике «Инцидент ИРБИТ|ЧП» во «ВКонтакте».

По словам подписчиков, медперсонал не спешил оказать помощь мужчине. Однако когда умерший посинел и начал задыхаться, одна из сотрудниц больницы все-таки вызвала скорую помощь. Очевидцы отмечают, что мужчина скончался до ее приезда.

В пресс-службе управления СКР по Свердловской области сообщили, что проводится проверка.

Официальных жалоб ни от кого не поступало,рассказали Ура.ру в пресс-службе Минздрава региона.

Напомним, 19 октября в Нижнем Тагиле в приемном покое ГБ № 1 скончалась 80-летняя женщина, которая ожидала очереди на компьютерную томографию.

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