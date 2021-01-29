В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал голый мужчина и разбился насмерть

По словам очевидца, перед тем, как упасть, он долго кричал, а затем был слышен характерный звук.
Потом уже выглянул из окна и увидел, что лежит мужчина, абсолютно голый, упал на живот,рассказал очевидец Е1.
Он отметил, что на снегу осталось много крови.
В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что проводится проверка. Предварительно, происшествие не носит криминального характера, не исключается несчастный случай.
Напомним, в Нижнем Тагиле 8 января на улице Уральский проспект, 78 из окна выпал мужчина и разбился насмерть. Проведенная проверка не выявила следов криминала.