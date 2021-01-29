В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал голый мужчина и разбился насмерть

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал голый мужчина и разбился насмерть

Сегодня, 09:55ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
28 января в Екатеринбурге из окна многоэтажного дома на улице Токарей, 40 выпал голый мужчина.

По словам очевидца, перед тем, как упасть, он долго кричал, а затем был слышен характерный звук.

Потом уже выглянул из окна и увидел, что лежит мужчина, абсолютно голый, упал на живот,рассказал очевидец Е1.

Он отметил, что на снегу осталось много крови.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что проводится проверка. Предварительно, происшествие не носит криминального характера, не исключается несчастный случай.

Напомним, в Нижнем Тагиле 8 января на улице Уральский проспект, 78 из окна выпал мужчина и разбился насмерть. Проведенная проверка не выявила следов криминала.

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