В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал голый мужчина и разбился насмерть

28 января в Екатеринбурге из окна многоэтажного дома на улице Токарей, 40 выпал голый мужчина.

По словам очевидца, перед тем, как упасть, он долго кричал, а затем был слышен характерный звук. Потом уже выглянул из окна и увидел, что лежит мужчина, абсолютно голый, упал на живот,рассказал очевидец Е1. Он отметил, что на снегу осталось много крови. В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что проводится проверка. Предварительно, происшествие не носит криминального характера, не исключается несчастный случай. Напомним, в Нижнем Тагиле 8 января на улице Уральский проспект, 78 из окна выпал мужчина и разбился насмерть. Проведенная проверка не выявила следов криминала. В Нижнем Тагиле мужчина с татуировками выпал из окна и разбился насмерть

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter