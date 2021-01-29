В Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца»

26 января в квартиру на улице Лобкова позвонила неизвестная и представилась соцработником. Женщина предложила старушке бесплатный продуктовый набор.
Пенсионерка пустила незнакомку в квартиру. «Социальная работница» предложила бабушке обменять все свои деньги на купюры «нового образца». Пожилая женщина отдала все свои сбережения в конверте, после чего злоумышленница скрылась. Сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.
Полиция завела уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). За нарушение данной статьи предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
Напомним, житель Нижнего Тагила набрал в разных банках кредитов на 1,2 миллиона рублей из-за звонков из «службы безопасности».