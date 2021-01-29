В Екатеринбурге пенсионерка обменяла 1,5 миллиона рублей на купюры «нового образца»

Пенсионерка пустила незнакомку в квартиру. «Социальная работница» предложила бабушке обменять все свои деньги на купюры «нового образца». Пожилая женщина отдала все свои сбережения в конверте, после чего злоумышленница скрылась. Сумма ущерба составила полтора миллиона рублей.