В Нижнем Тагиле более 500 человек были эвакуированы из поликлиники на Липовом тракте

Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 10.52. В электрощитке на последнем этаже четырехэтажного здания произошло короткое замыкание без последующего горения.
Из поликлиники было эвакуировано 530 человек, из них 300 пациентов. Пострадавших нет. Пожарные проверили и обследовали все помещения, после чего медучреждение возобновило работу.
К месту происшествия выезжали восемь единиц спецтехники и 42 человека личного состава.
Напомним, изначально очевидцы сообщили, что в поликлинике произошел пожар, а одна девушка застряла в лифте.