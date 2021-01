В Нижнем Тагиле более 500 человек были эвакуированы из поликлиники на Липовом тракте

29 января в Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте произошло задымление, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 10.52. В электрощитке на последнем этаже четырехэтажного здания произошло короткое замыкание без последующего горения. Из поликлиники было эвакуировано 530 человек, из них 300 пациентов. Пострадавших нет. Пожарные проверили и обследовали все помещения, после чего медучреждение возобновило работу. К месту происшествия выезжали восемь единиц спецтехники и 42 человека личного состава. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, изначально очевидцы сообщили, что в поликлинике произошел пожар, а одна девушка застряла в лифте. В Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте произошел пожар

