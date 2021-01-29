В Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте произошел пожар

В Нижнем Тагиле в поликлинике на Липовом тракте произошел пожар

Сегодня, 11:24ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
29 января в Нижнем Тагиле в поликлинике №3 на Липовом тракте произошел пожар.

По словам очевидцев, возгорание произошло на четвертом этаже, посетителей эвакуировали из здания. На вызов приехало пять пожарных машин. Также на месте работает аварийная лифтовая служба.

Сейчас все стоят на улице, ждут, когда поликлиника возобновит работу. Говорят, девушка в лифте осталась,рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы.

Photo:TagilCity.ru

В отделе надзорной деятельности подтвердили факт выезда.

На место пожара выехали дознаватели, все подробности будут позже,пояснили редакции в ведомстве.

Напомним, 17 января в ремонтируемом роддоме на Вагонке сработала пожарная сигнализация. На место предполагаемого пожара выезжало две единицы техники.

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