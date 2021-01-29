В Нижнем Тагиле жители Вагонки выступили против строительства сотовой вышки от Tele2

На месте строительных работ редакции подтвердили — происходит сборка сотовой вышки. На фото можно увидеть, что на тот момент рабочие бурили котлован для установки конструкции, а вышка в полусобранном состоянии лежала на земле. Планируется, что строительные работы будут завершены примерно через десять дней.