В Нижнем Тагиле жители Вагонки выступили против строительства сотовой вышки от Tele2

В Нижнем Тагиле жители Вагонки обеспокоены строительством новой интернет-вышки от Tele2, которую планируют установить вблизи жилых домов. Тагильчане опасаются, что конструкция возводится незаконно и в дальнейшем будет отрицательно влиять на организм.

Во вторник рабочие на спецтехнике прибыли в район многоквартирных жилых домов по адресу Зари 36А, Зари 42 и Зари 44. Сначала, по словам местных жителей, никто не обратил внимания на происходящее. Подумали, что опять меняют трубы,рассказала редакции TagilCity.ru жительница одного из домов. Однако позже стало понятно, что рабочие собирают вышку, которую должны будут установить вблизи парковки, детской площадки и нежилого здания по адресу Зари 36А. В нем находится четыре магазина. На месте строительных работ редакции подтвердили — происходит сборка сотовой вышки. На фото можно увидеть, что на тот момент рабочие бурили котлован для установки конструкции, а вышка в полусобранном состоянии лежала на земле. Планируется, что строительные работы будут завершены примерно через десять дней. Photo: TagilCity.ru По словам местных жителей, они остались недовольны тем, что с их мнением «не посчитались» и начали устанавливать вышку в месте массового скопления людей. Горожане боятся, что конструкция может отрицательно влиять на организм. Нам от этого плохо, а кто-то решил на этом наживиться. Вышку нельзя строить так близко к какому-либо сооружению,поделилась размышлениями жительница дома на улице Зари, 42 Виктория. Также жильцы переживают за маленьких детей, которые начнут играть вблизи сотовой вышки и, возможно, залезать на него. Это может привести к травмоопасным ситуациям. В пресс-службе Tele2 редакции пояснили, что конструкция необходима для повышения качества связи. Там отметили, что оборудование функционирует в соответствии с нормами, принятыми на территории РФ. До запуска базовой станции, а также в течение всего периода эксплуатации, органы Роспотребнадзора контролируют соответствие показателей электромагнитного излучения нормативам, сообщили в пресс-службе. Также в компании подчеркнули, что уровень излучения базовой станции в 2,5 раза ниже, чем уровень излучения мобильного телефона: При этом излучаемый мобильным телефоном радиосигнал даже при максимальной мощности передатчика не способен оказывать воздействия на тело и голову человека. Подрядчик, занимающейся установкой вышки, сообщил TagilCity.ru, что у них имеется кадастровая выписка, на которой значится, что данный участок принадлежит контрагенту — владельцу магазина по адресу Зари, 36А. Была проведена определенная экспертиза и наняты определенные люди, которые ее проводили, поэтому мы не имеет права делать что-то незаконно,прокомментировал подрядчик. Однако источник в управлении архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила сообщил, что постановление на установку вышки в данном районе не выходило. Также адрес не числится в реестре выданных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. В пресс-службе Tele2 настаивают на законности вышки, подтверждающие документы компания готова предоставить по запросу контролирующих органов.

