В Серове полицейские поймали подозреваемого в массовых поджогах садовых домов

В Серове задержан мужчина по подозрению в серии поджогов домов на территории садовых участков, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Сообщения о пожарах поступали в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Выезжавшие для тушения сотрудники МЧС назвали возможной причиной возгорания поджог. Photo: ГУ МВД по Свердловской области В ходе розыска полицейские проверили на причастность ранее судимых граждан, изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения. Стражи порядка обнаружили подозреваемого в поселке Энергетиков. Он там проживал и был задержан полицейскими, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчину 1984 года рождения доставили в отделение полиции. Он рассказал правоохранителям, что для поджогов выбирал случайные дома. Гражданин уже был судим за вандализм, грабежи и кражи. По факту поджогов заведены четыре уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Нарушителю грозит срок до пяти лет. Напомним, 9 января неизвестные подожгли загородный клуб под Екатеринбургом. При пожаре пострадали кофейня и баня. Собственники говорят, что это уже не первый подобный случай.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter