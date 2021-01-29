В Серове полицейские поймали подозреваемого в массовых поджогах садовых домов

В Серове полицейские поймали подозреваемого в массовых поджогах садовых домов

Сегодня, 18:09ПроисшествияPhoto: ГУ МВД по Свердловской области
В Серове задержан мужчина по подозрению в серии поджогов домов на территории садовых участков, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Сообщения о пожарах поступали в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Выезжавшие для тушения сотрудники МЧС назвали возможной причиной возгорания поджог.

Photo:ГУ МВД по Свердловской области

В ходе розыска полицейские проверили на причастность ранее судимых граждан, изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения.

Стражи порядка обнаружили подозреваемого в поселке Энергетиков. Он там проживал и был задержан полицейскими, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину 1984 года рождения доставили в отделение полиции. Он рассказал правоохранителям, что для поджогов выбирал случайные дома.

Гражданин уже был судим за вандализм, грабежи и кражи.

По факту поджогов заведены четыре уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Нарушителю грозит срок до пяти лет.

Напомним, 9 января неизвестные подожгли загородный клуб под Екатеринбургом. При пожаре пострадали кофейня и баня. Собственники говорят, что это уже не первый подобный случай.

Related news:
Свердловская областьСеровзадержаниеподозреваемыйподжогпожары в Свердловской области
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы