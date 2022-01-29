53-летний велосипедист скончался в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

53-летний велосипедист скончался в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге
53-летний велосипедист скончался в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге
Сегодня, 13:51ПроисшествияФото: 1MI
Смертельное ДТП произошло утром 29 января вблизи Шарташского рынка на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Там иномарка сбила 53-летнего велосипедиста.

27-летняя женщина в 07.45, управляя Skoda Octavia, ехала в сторону улицы Буторина и столкнулась с велосипедистом, двигающимся в попутном направлении, сообщает Е1 со ссылкой на местную ГИБДД. От полученных травм 53-летний мужчина умер на месте.

Как удалось узнать, за рулем женщина находится шесть лет. Кадры с места инцидента гласят, что велосипед имел фару и стоп-сигнал. Сотрудники ГИБДД выясняют детали.

Напомним, в Свердловской области с начала 2022 года количество ДТП увеличилось на 10%. Число погибших возросло в 1,5 раза, а количество пострадавших на 13%.

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Екатеринбург
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