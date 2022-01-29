53-летний велосипедист скончался в ДТП с иномаркой в Екатеринбурге

27-летняя женщина в 07.45, управляя Skoda Octavia, ехала в сторону улицы Буторина и столкнулась с велосипедистом, двигающимся в попутном направлении, сообщает Е1 со ссылкой на местную ГИБДД. От полученных травм 53-летний мужчина умер на месте.