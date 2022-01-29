Две машины воспламенились рано утром в свердловском поселке

Две машины воспламенились рано утром в свердловском поселке
Две машины воспламенились рано утром в свердловском поселке
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: 1MI
Пожар случился в поселке Красногвардейском Артемовского ГО на улице Ленина. Там загорелись надворные постройки и два легковых автомобиля.

О том, что начался пожар, диспетчер узнал в 05.22. На место происшествия на двух машинах прибыли шесть человек. К 05.26 огонь был локализован, а в 06.10 спасатели завершили проливку и разбор конструкций. Таким образом, площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Другой пожар случился утром в поселке Бокситы на улице Речной. В огне пострадало чердачное перекрытие жилого дома на площади 30 квадратных метров. Тушением занимались 13 пожарных, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Напомним, мужчина скончался во время пожара, который случился 27 января в многоэтажном доме на улице Сыромолотова, 28 в Екатеринбурге.

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