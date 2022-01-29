Плантацию конопли в частном доме обнаружила полиция

Растение выращивалось в подсобном строении, а поблизости находилось все необходимое для того, чтобы ухаживать за посадками, а также изготавливать и употреблять наркотик, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Лабораторное исследование подтвердило, что выращивался именно каннабис.
Этим занимался 52-летний местный житель. Ранее он не имел судимостей. В общей сложности изъято 677 граммов. Предварительная информация гласит, что мужчина не занимался продажей наркотика, а готовил его для себя.
На данный момент заведено уголовное дело, по которому уральцу грозит до двух лет колонии.
Напомним, двое иностранных граждан подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков, путем размещения закладок в тайниках в Нижнем Тагиле.