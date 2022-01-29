Плантацию конопли в частном доме обнаружила полиция

Плантацию конопли в частном доме обнаружила полиция
Плантацию конопли в частном доме обнаружила полиция
Сегодня, 14:26ПроисшествияФото: 1MI

Екатеринбуржец подозревается в выращивании канабиса

Стражи порядка нашли в частном доме на улице Пархоменко в Екатеринбурге плантацию конопли. Это произошло 26 января в процессе обхода жилого сектора.

Растение выращивалось в подсобном строении, а поблизости находилось все необходимое для того, чтобы ухаживать за посадками, а также изготавливать и употреблять наркотик, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Лабораторное исследование подтвердило, что выращивался именно каннабис.

Этим занимался 52-летний местный житель. Ранее он не имел судимостей. В общей сложности изъято 677 граммов. Предварительная информация гласит, что мужчина не занимался продажей наркотика, а готовил его для себя.

На данный момент заведено уголовное дело, по которому уральцу грозит до двух лет колонии.

Напомним, двое иностранных граждан подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков, путем размещения закладок в тайниках в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
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