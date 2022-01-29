Плантацию конопли в частном доме обнаружила полиция

Растение выращивалось в подсобном строении, а поблизости находилось все необходимое для того, чтобы ухаживать за посадками, а также изготавливать и употреблять наркотик, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Лабораторное исследование подтвердило, что выращивался именно каннабис.